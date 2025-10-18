Insigne e Mertens Napoli nel cuore | un caffè a Posillipo per ricordare i 270 gol in azzurro

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il tempo passa, l'amicizia resta" il messaggio sui social di Lorenzo accanto alla foto con l'ex compagno. Entrambi sono rimasti legatissimi alla città. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

insigne e mertens napoli nel cuore un caff232 a posillipo per ricordare i 270 gol in azzurro

© Gazzetta.it - Insigne e Mertens, Napoli nel cuore: un caffè a Posillipo per ricordare i 270 gol in azzurro

Scopri altri approfondimenti

insigne mertens napoli cuoreLorenzo Insigne e Dries Mertens insieme a Napoli: un caffè in via Petrarca - Hanno giocato insieme nel Napoli per nove campionati e insieme sono andati via, nell'estate 2022. Secondo msn.com

insigne mertens napoli cuoreIl Mattino- Insigne e Mertens: un caffè per ricordare il passato - I due "ex" piccoletti del Napoli sono stati raffigurati insieme in un bar. Riporta ilnapolionline.com

insigne mertens napoli cuore"Il tempo passa, l'amicizia resta", Insigne ritrova Mertens: lo scatto social - I due si sono ritrovati come mostrato da una foto sui social. Da tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Insigne Mertens Napoli Cuore