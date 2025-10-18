Insieme dalla parte degli anziani Come evitare truffe e raggiri

Come non cadere nelle truffe e quali precauzioni prendere per evitare di farsi rovinare da gente priva di scrupoli: oggi, sabato 18 ottobre, alle 15,30 al Circolo Arci di Bonelle (in via Bonellina 235) si svolgerà il primo dei due incontri informativi che si pongono l’obiettivo di diffondere consapevolezza sulle modalità di raggiro più utilizzate, fornendo agli anziani, ma non solo, strumenti in grado di renderli meno vulnerabili alle truffe perpetrate ai loro danni. Il secondo incontro si svolgerà sabato 25 ottobre alle 15.30 al Circolo Arci di Candeglia (in via Carota e Molina, 64). Durante ogni appuntamento della durata di un’ora e mezzo circa i cittadini saranno condotti dall’ex vicequestore Paolo Cutolo, attraverso una serie di esempi, a imparare a drizzare le antenne di fronte a telefonate, visite, e-mail, equivoche o che richiedano denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insieme dalla parte degli anziani. Come evitare truffe e raggiri

Argomenti simili trattati di recente

Un momento per sé, da vivere insieme. Domenica 19 ottobre parte un nuovo percorso di yoga dedicato alle mamme accolte nelle nostre strutture, pensato per accompagnarle in un viaggio di conoscenza di sé, equilibrio e benessere. Attraverso posizioni, re - facebook.com Vai su Facebook

Anziani, neonati e neomamme insieme per combattere l’isolamento sociale e tornare a sorridere - Presso la casa di riposo Brunelcare’s Deerhurst di Bristol ha visto la luce un progetto intergenerazionale che ha coinvolto anziani, bambini e neomamme in grado di sconfiggere tutti insieme ... Scrive fanpage.it

’Insieme’ per aiutare famiglie e anziani - Il centro sociale che conta circa mille iscritti domani riunisce il consiglio direttivo per preparare l’assemblea dell’11 maggio Domani si riunirà il consiglio direttivo di Cesenatico Insieme nella ... Secondo ilrestodelcarlino.it