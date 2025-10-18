Insetti nel cibo dei bambini | scoppia il caso della mensa ad Azzano Decimo

Pordenonetoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insetti nel piatto durante l'ora di pranzo. È ciò che hanno trovato alcuni bambini alla mensa della scuola primaria del capoluogo Cesare Battisti di Azzano Decimo. Il caso è stato segnalato dai genitori degli alunni. Un episodio che evidenzia una qualità scadente degli alimenti proposti ai. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

