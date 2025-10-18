Inseguo il mestiere dei sogni | perché l’impegno non basta? Ogni esperienza è utile ora guarda oltre

Cara Caterina, mi chiamo Dario e vengo dalla provincia di Bari, ho 31 anni e fin da bambino ho sognato di lavorare nel mondo del giornalismo sportivo. È una passione che mi accompagna da sempre, e per inseguirla ho studiato con impegno perché ho sempre creduto che la dedizione e la serietà prima o poi portassero frutti. Dopo la laurea ho avuto la possibilità di fare uno stage in una testata della mia città. All’inizio ero pieno di entusiasmo: finalmente potevo vedere da vicino il mondo che avevo sempre sognato. Mi avevano parlato di formazione, crescita, possibilità di restare. Così ho dato tutto: tempo, energie, disponibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

