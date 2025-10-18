Inquinamento nei lavori della Pedemontana veneta | 12 indagati a Vicenza

Avrebbero usato un additivo nel calcestruzzo che ha contaminato le acque superficiali e sotterranee che si trovano nelle aree dei lavori. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Inquinamento nei lavori della Pedemontana veneta: 12 indagati a Vicenza

Pedemontana veneta, indagate 12 persone per inquinamento ambientale: contaminate le falde acquifere durante i lavori alle gallerie - Reato di inquinamento ambientale e omessa bonifica: è questa l'accusa alla base dell'indagine che vede coinvolte 12 persone legate ai lavori della ... Da ilgazzettino.it

Inquinamento delle falde lungo la Pedemontana Veneta: dodici indagati tra tecnici e dirigenti - Gli indagati, tra responsabili del Consorzio Sis e della Società Pedemontana Veneta, devono rispondere di inquinamento ambienta ... rainews.it scrive

Inquinamento nei lavori della Pedemontana veneta, 12 indagati - Dodici persone, tra i componenti degli organi di amministrazione del Consorzio Sis e della Società Pedemontana Veneta, responsabili tecnici e direttori di cantiere, sono indagati a vario titolo per i ... ansa.it scrive