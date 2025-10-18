Inquinamento dopo cantiere 12 indagati
15.34 Dodici persone indagate a vario titolo per l'inquinamento delle falde acquifere registrato dopo i lavori per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, che attraversa le province di Vicenza e Treviso. Gli indagati sono componenti del Consorzio Sis e della Società pedemontana veneta, responsabili tecnici e direttori di cantiere. Le accuse: inquinamento ambientale e omessa bonifica, in particolare per le gallerie di Malo e Montecchio Maggiore, nel Vicentino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
