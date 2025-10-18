Inquinamento del fiume Sarno blitz dei Carabinieri | denunciato imprenditore
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano nel polo conciario sito nel comune di Solofra, presso la sede legale ed operativa di un’azienda dedita alla concia delle pelli. Nello specifico i Carabinieri appuravano che l’azienda aveva depositato, alla rinfusa, circa 100 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dall’attività produttiva, senza procedere alla classificazione per il successivo smaltimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
IL FIUME GELA SI TINGE DI ROSA, NUOVO ALLARME INQUINAMENTO - facebook.com Vai su Facebook
Fiume Sarno, contrastare l'inquinamento: sinergia tra le Procure https://salernotoday.it/cronaca/salerno-napoli-fiume-sarno-procure-inquinamento-3-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/32878474475167/fiume-sarno-2 - X Vai su X
Solofra, inquinamento fiume Sarno: i Carabinieri denunciano l’amministratore unico di una conceria. - I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si reca ... Riporta irpinianews.it
Inquinamento fiume Sarno: blitz dei carabinieri a Solofra - I carabinieri del nucleo forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si ... Si legge su msn.com
Veleni nel fiume Sarno, stretta sui crimini ambientali: procuratori a confronto - Dare nuovo impulso alle indagini relative al grave inquinamento del Fiume Sarno: è stato questo l'argomento al centro della riunione interdistrettuale che si è svolta ieri presso la procura generale d ... Come scrive lostrillone.tv