Inquinamento del fiume Sarno blitz dei Carabinieri | denunciato imprenditore

Tempo di lettura: < 1 minuto I  Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano nel polo conciario sito nel comune di Solofra, presso la sede legale ed operativa di un’azienda dedita alla concia delle pelli. Nello specifico i  Carabinieri  appuravano che l’azienda aveva depositato, alla rinfusa, circa 100 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dall’attività produttiva, senza procedere alla classificazione per il successivo smaltimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

