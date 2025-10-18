Inquinamento del fiume Sarno blitz dei Carabinieri a Solofra | denunciato imprenditore conciario

Avellinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano nel polo conciario sito nel comune di Solofra, presso la sede legale ed operativa di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

inquinamento fiume sarno blitzSolofra, inquinamento fiume Sarno: i Carabinieri denunciano l’amministratore unico di una conceria. - I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si reca ... Come scrive irpinianews.it

inquinamento fiume sarno blitzInquinamento fiume Sarno: blitz dei carabinieri a Solofra - I carabinieri del nucleo forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si ... Segnala msn.com

inquinamento fiume sarno blitzVeleni nel fiume Sarno, stretta sui crimini ambientali: procuratori a confronto - Dare nuovo impulso alle indagini relative al grave inquinamento del Fiume Sarno: è stato questo l'argomento al centro della riunione interdistrettuale che si è svolta ieri presso la procura generale d ... Si legge su lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Inquinamento Fiume Sarno Blitz