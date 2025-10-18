Innovazione e solidarietà insieme | nuova tettoia fotovoltaica per il Banco Alimentare

Sostenibilità e solidarietà si incontrano a Catania per realizzare un futuro più equo e green è possibile. Martedì 21 ottobre 2025, alle ore 10, presso la sala congressi del Maas (Mercati Agroalimentari della Sicilia, via Passo del Fico sn) di Catania, sarà presentato il progetto “Sunrise for. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Sta per avviarsi nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi il percorso di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS), un progetto che unisce attenzione al creato, innovazione e solidarietà. Al fine di approfondire l’argom - facebook.com Vai su Facebook

Siamo felici che @twitorino sia tra le città premiate dal Global Cities Fund for Migrants and Refugees del @MayorsMigration. Un riconoscimento che sostiene l’inclusione dei rifugiati nelle comunità ospitanti. Solidarietà e innovazione sociale in azione. - X Vai su X

Innovazione, la Campania punta allo spazio come nuova frontiera per migliorare la vita sulla Terra - Lo spazio non più soltanto come luogo da esplorare, ma un terreno fertile di innovazione e nuove possibilità di business. Da adnkronos.com

Terna e Microsoft insieme per l’innovazione dei processi aziendali: siglato l’accordo per la trasformazione digitale e sostenibile - L’accordo, firmato dall’amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia, e da Brad Smith, vice ... Lo riporta milanofinanza.it

Innovazione: Confindustria-Crui, insieme per potenziare trasferimento tecnologico -2- - "Per la prima volta, Confindustria accoglie i Rettori della Crui per un confronto su un tema ... Secondo ilsole24ore.com