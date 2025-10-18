A partire da oggi – sabato 18 ottobre – sulla piattaforma Mediaset Infinity sono disponibili nuovi episodi della soap turca Innocence. Ecco i video delle puntate 34, 35 e 36. Sia Ismail che Umut vengono messi in carcerazione preventiva. La polizia perquisisce la casa di Yelda e Umut, dove gli agenti trovano foto e disegni di Ela in pose erotiche. Yelda tenta, senza successo, di convincere suo fratello Umut a raccontarle la verità sulla notte in cui Ela è stata picchiata brutalmente. Mentre Beril viene arrestata per aver occultato delle prove a carico di Ismail, Bahar e Hale si recano in azienda per cogliere Ela e Ilker di sorpresa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Innocence, replica puntate 18 ottobre in streaming | Video Mediaset