Inno alla pasticceria Mantova tutto il gusto della ’sbrisolona’

Quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Raffaella Parisi Un inno alla pasticceria italiana, fino a domani: la città virgiliana ospita la quarta edizione di Sbrisolona&Co., il festival dedicato alla sbrisolona e ai dolci italiani. L’appuntamento di Sgp Grandi Eventi, promosso da Confcommercio Mantova, è sostenuto da Comune di Mantova, con il patrocinio di Camera di Commercio di Mantova e Regione Lombardia, in collaborazione con l’Istituto superiore Bonomi Mazzolari. La sbrisolona, torta della tradizione dolciaria mantovana, fatta di ’briciole’ ha origini antichissime che risalgono addirittura a prima del ‘600, presente persino alla corte dei Gonzaga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

