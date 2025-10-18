Iniziano il turno prima per i bambini | a Pioppo poliziotti municipali in orario davanti alla scuola

MONREALE – Un sospiro di sollievo per decine di famiglie a Pioppo. Dopo mesi di attesa e preoccupazione, è stata finalmente trovata una soluzione per garantire la sicurezza degli alunni della scuola primaria della frazione monrealese. Ora, infatti, una pattuglia della Polizia Municipale presidierà l’istituto durante gli orari di ingresso e di uscita, gestendo la . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

