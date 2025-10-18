Iniziano il turno prima per i bambini | a Pioppo poliziotti municipali in orario davanti alla scuola
MONREALE – Un sospiro di sollievo per decine di famiglie a Pioppo. Dopo mesi di attesa e preoccupazione, è stata finalmente trovata una soluzione per garantire la sicurezza degli alunni della scuola primaria della frazione monrealese. Ora, infatti, una pattuglia della Polizia Municipale presidierà l’istituto durante gli orari di ingresso e di uscita, gestendo la . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Approfondisci con queste news
PALLAVOLO I risultati delle squadre calabresi nel primo turno di Serie B maschile e B1 e B2 femminile. Iniziano bene le due formazioni della Tonno Callipo Volley. - facebook.com Vai su Facebook
Inizia il match di TERZO TURNO di Jannik Sinner! L'azzurro sfida Griekspoor a Shanghai. - X Vai su X
A quanti mesi i bambini iniziano a gattonare e come stimolarli a farlo - Si tratta del momento in cui il piccolo inizia a muoversi in autonomia, spostandosi a quattro zampe e acquisendo ... Segnala fanpage.it
Quando iniziano a camminare i bambini? La genetica ha un ruolo chiave - 000 neonati, individuando 11 marcatori genetici collegati al momento in cui i piccoli iniziano a camminare da soli. Secondo quotidianosanita.it