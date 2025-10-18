Infortunio Zhegrova come sta il giocatore della Juventus? Le sue condizioni

Infortunio Zhegrova: salta il Como e resta in dubbio per la sfida di Champions contro il Real Madrid. Le condizioni del giocatore ex Lille Brutte notizie per la Juventus in vista della prossima giornata di campionato. Come riportato da TuttoJuve.com, l’infortunio di Edon Zhegrova costringerà l’esterno kosovaro a saltare la partita contro il Como, valida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Zhegrova, come sta il giocatore della Juventus? Le sue condizioni

Infortunio Zhegrova, l’esterno non ci sarà per Como Juve: l’annuncio di Tudor in conferenza stampa, cosa è successo e quali sono le sue condizioni - Infortunio Zhegrova, l’esterno non ci sarà per Como Juve: tutti i dettagli sulle condizioni del bianconero Una tegola dietro l’altra. Segnala juventusnews24.com

Zhegrova Juve, non c’è nessun allarme! Ecco perché il nuovo acquisto ha giocato poco nelle prime partite in bianconero: la spiegazione e cosa filtra lato calciatore - Zhegrova Juve, non c’è nessun allarme per l’ultimo arrivato in bianconero: ecco perché è stato poco utilizzato da Tudor Nessun allarme, nessun caso. Secondo juventusnews24.com

Juventus, Tudor in conferenza: "Como finta piccola, rispettiamo la squadra di Fabregas. Zhegrova out" - Igor Tudor, tecnico dela Juventus, ha parlato in conferenza stampa: "Eravamo in pochi e abbiamo lavorato bene. Secondo msn.com