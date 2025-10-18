Infortunio Thuram spunta la data del rientro Le ultime sulle condizioni del francese
Inter News 24 Infortunio Thuram: svelata la data del rientro del centravanti francese. Il verdetto sullo scontro con il Napoli. La trasferta di Napoli potrebbe segnare il ritorno tra i convocati di Marcus Thuram, ma la prudenza resta la parola d’ordine in casa nerazzurra. L’attaccante francese, classe 1997, è ancora ai box per la lesione di basso grado alla coscia sinistra rimediata lo scorso 1° ottobre nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Dopo 18 giorni di terapie e lavoro differenziato, il figlio d’arte di Lilian Thuram ha ripreso a correre, ma in maniera blanda e controllata. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Marcus Thuram verso il forfait in Roma-Inter Il francese continua a lavorare a parte per recuperare dall'infortunio muscolare: Chivu vuole recuperarlo per Napoli-Inter del 25 ottobre Secondo Sky Sport, Bonny si candida alla maglia da titolare contro i giallor - facebook.com Vai su Facebook
GdS - #Thuram al lavoro per tornare dall'infortunio: c'è una data segnata in rosso - X Vai su X
Inter, Thuram torna a correre dopo l’infortunio: svelata la data del rientro - L'attaccante francese si avvicina al rientro, a tre settimane dall'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga ... Riporta msn.com
Inter, doppia novità: quando torna Thuram e c’è un nuovo infortunio - Duplice novità in casa Inter: quando può davvero tornare in campo Thuram e c'è un nuovo infortuno nella rosa di Chivu ... Secondo fantamaster.it
Tegola Thuram: cambiano i tempi di recupero, la data - Ecco le condizioni dell'attaccante francese che rischia di stare fuori per tanto tempo ... Riporta calciotoday.it