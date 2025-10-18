Inter News 24 Infortunio Thuram: svelata la data del rientro del centravanti francese. Il verdetto sullo scontro con il Napoli. La trasferta di Napoli potrebbe segnare il ritorno tra i convocati di Marcus Thuram, ma la prudenza resta la parola d’ordine in casa nerazzurra. L’attaccante francese, classe 1997, è ancora ai box per la lesione di basso grado alla coscia sinistra rimediata lo scorso 1° ottobre nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Dopo 18 giorni di terapie e lavoro differenziato, il figlio d’arte di Lilian Thuram ha ripreso a correre, ma in maniera blanda e controllata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, spunta la data del rientro. Le ultime sulle condizioni del francese