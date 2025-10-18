Holger Rune si è infortunato durante la semifinale del torneo ATP 250 di Stoccolma: il danese aveva vinto il primo set per 6-4 contro il francese Ugo Humbert e si trovava in parità per 2-2 (40-40) nella seconda frazione, ma nel corso del quinto gioco, dopo aver colpito la palla con un diritto in salto, ha accusato un fastidio alla gamba sinistra e si è piegato. Il tennista danese, che era visibilmente fasciato al quadricipite di quell’arto, si è diretto zoppicando verso la propria panchina. Il dolore era lancinante, il 22enne si è toccato la caviglia ripetutamente e si è seduto in panchina con l’asciugamano sul volto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Infortunio serio per Holger Rune? Portato via a braccia, si teme un lungo stop: il video