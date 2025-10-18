Infortunio Pulisic il Milan trema | ecco com’è andata quando ha giocato senza di lui
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 del Milan, è costretto a fermarsi per infortunio proprio nel suo momento migliore. Finora aveva segnato 6 gol e fornito 2 assist in 8 partite. Arrivederci a novembre, 'Capitan America'!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Arrivato l'esito degli esami strumentali per Christian Pulisic dopo l'infortunio rimediato in Nazionale Tutte le ultime sul giocatore rossonero - facebook.com Vai su Facebook
Arrivato l'esito degli esami strumentali per Christian #Pulisic dopo l'infortunio rimediato in Nazionale Tutte le ultime sul giocatore rossonero - X Vai su X
Pulisic si infortuna in amichevole: il Milan trema - Il Milan attende aggiornamenti per la sfida contro la Fiorentina in Serie A. Da newsmondo.it
Milan, la situazione di Pulisic preoccupa: l’infortunio fa davvero tremare i tifosi - Quando Pulisic non gioca, il Milan fatica: i dati non lasciano scampo e ora i tifosi senza l'americano sono davvero preoccupati. Riporta spaziomilan.it
Milan, infortunio Pulisic: c'è lesione, i tempi di recupero e quante partite salta - Gli esami confermano le sensazioni negative sull'infortunio di Pulisic: c'è lesione per lo statunitense, il Milan dovrà fare a meno di lui per un lungo periodo. Lo riporta calciomercato.com