Infortunio Nico Gonzalez | l’ex Juve si fa male in Atletico Madrid Osasuna Le sue condizioni e cosa succede per il riscatto dei Colchoneros

Infortunio Nico Gonzalez: in Atletico Madrid Osasuna l’ex Juve esce prima dal campo. Le sue condizioni e cosa filtra per il riscatto dei Colchoneros. Un infortunio che complica i piani. La Juventus osserva con grande attenzione il percorso di Nico González all’Atletico Madrid, ma la partita di stasera dell’argentino ha portato con sé una notizia a dir poco sfortunata: un’uscita anticipata dal campo che, per soli due minuti, blocca il conteggio per il suo riscatto obbligatorio. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SULLA LIGA L’infortunio e la beffa dei “due minuti”. L’attaccante argentino, in prestito dalla Signora, è stato costretto a lasciare il campo al 43 ‘ minuto della sfida contro l’Osasuna a causa di una botta alla testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

