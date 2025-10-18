Infortunio Miretti novità sul centrocampista della Juventus | ottime notizie per Tudor in vista del tour de force di queste settimane Ultime
Infortunio Miretti, il centrocampista pronto a tornare dopo il lungo stop: l’annuncio del tecnico alla vigilia della sfida contro il Como. Finalmente la luce in fondo al tunnel. In una Juventus che continua a fare i conti con un’infermeria affollata, arriva una notizia attesissima, una di quelle che fanno sorridere Igor Tudor e tutti i tifosi bianconeri. Nella conferenza stampa di vigilia della delicata trasferta contro il Como, il tecnico croato ha annunciato ufficialmente il rientro in gruppo di Fabio Miretti. Il lungo calvario del giovane centrocampista, fermo ai box da inizio stagione, è finalmente terminato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Caso #Bremer, altro episodio di incongruenza tra tempi di rientro e aspettative sul recupero. La #Juve soffre più del previsto, si allunga la lista di chi ha subito ricadute o non ha smaltito l’infortunio: 2025/26 Miretti Bremer Cabal 24/25 Douglas Luiz N. Gonzalez - X Vai su X
23 convocati in vista di Verona-Juventus Nell'elenco stilato da Tudor mancano solamente due bianconeri: non prendono parte alla gara Miretti e Milik Il centrocampista sta ancora recuperando dall'infortunio subito contro la Next Gen ad Agosto #Verona - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Miretti, il centrocampista è pronto a rientrare! Spera nella convocazione con il Como e… Gli aggiornamenti sul bianconero - Infortunio Miretti, il centrocampista vede la luce dopo il lungo stop: vuole la convocazione per il Como, Tudor ritrova un vero jolly Una luce in fondo al tunnel, un rientro che sa di rinforzo a tutti ... Si legge su juventusnews24.com
Infortunio Miretti, il calvario sta davvero per finire: arrivano aggiornamenti importanti dalla Continassa sulle sue condizioni - Infortunio Miretti, finalmente buone notizie per il classe 2003: superata la lesione muscolare, ora l’obiettivo è tornare tra i convocati Una luce in fondo al tunnel, un rientro che sa di rinforzo a t ... Lo riporta juventusnews24.com
Emergenza infortuni per Tudor: difesa decimata, attacco sterile e centrocampo in crisi, Miretti dopo il Como - Emergenza infortuni per Tudor: difesa decimata, attacco sterile e centrocampo in crisi, questo per Gazzetta. Lo riporta tuttojuve.com