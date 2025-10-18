Infortunio Miretti novità sul centrocampista della Juventus | ottime notizie per Tudor in vista del tour de force di queste settimane Ultime

Infortunio Miretti, il centrocampista pronto a tornare dopo il lungo stop: l’annuncio del tecnico alla vigilia della sfida contro il Como. Finalmente la luce in fondo al tunnel. In una Juventus che continua a fare i conti con un’infermeria affollata, arriva una notizia attesissima, una di quelle che fanno sorridere Igor Tudor e tutti i tifosi bianconeri. Nella conferenza stampa di vigilia della delicata trasferta contro il Como, il tecnico croato ha annunciato ufficialmente il rientro in gruppo di Fabio Miretti. Il lungo calvario del giovane centrocampista, fermo ai box da inizio stagione, è finalmente terminato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

