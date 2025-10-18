Infortunio Miretti novità sul centrocampista della Juventus | ottime notizie per Tudor in vista del tour de force di queste settimane Ultime

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Miretti, il centrocampista pronto a tornare dopo il lungo stop: l’annuncio del tecnico alla vigilia della sfida contro il Como. Finalmente la luce in fondo al tunnel. In una  Juventus  che continua a fare i conti con un’infermeria affollata, arriva una notizia attesissima, una di quelle che fanno sorridere  Igor Tudor  e tutti i tifosi bianconeri. Nella conferenza stampa di vigilia della delicata trasferta contro il  Como, il tecnico croato ha annunciato ufficialmente il rientro in gruppo di  Fabio Miretti. Il lungo calvario del giovane centrocampista, fermo ai box da inizio stagione, è finalmente terminato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio miretti novit224 sul centrocampista della juventus ottime notizie per tudor in vista del tour de force di queste settimane ultime

© Juventusnews24.com - Infortunio Miretti, novità sul centrocampista della Juventus: ottime notizie per Tudor in vista del tour de force di queste settimane. Ultime

Scopri altri approfondimenti

infortunio miretti novit224 centrocampistaInfortunio Miretti, il centrocampista è pronto a rientrare! Spera nella convocazione con il Como e… Gli aggiornamenti sul bianconero - Infortunio Miretti, il centrocampista vede la luce dopo il lungo stop: vuole la convocazione per il Como, Tudor ritrova un vero jolly Una luce in fondo al tunnel, un rientro che sa di rinforzo a tutti ... Si legge su juventusnews24.com

infortunio miretti novit224 centrocampistaInfortunio Miretti, il calvario sta davvero per finire: arrivano aggiornamenti importanti dalla Continassa sulle sue condizioni - Infortunio Miretti, finalmente buone notizie per il classe 2003: superata la lesione muscolare, ora l’obiettivo è tornare tra i convocati Una luce in fondo al tunnel, un rientro che sa di rinforzo a t ... Lo riporta juventusnews24.com

infortunio miretti novit224 centrocampistaEmergenza infortuni per Tudor: difesa decimata, attacco sterile e centrocampo in crisi, Miretti dopo il Como - Emergenza infortuni per Tudor: difesa decimata, attacco sterile e centrocampo in crisi, questo per Gazzetta. Lo riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Miretti Novit224 Centrocampista