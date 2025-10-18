Infortunio McTominay Conte svela nuovi dettagli | Scontro durissimo si è aperto tutto

Scott McTominay, ha subito un infortunio in allenamento giovedì, che lo costringerà a saltare le prossime partite. Antonio Conte ha svelato che lo scozzese si è fermato durante il ritiro con la Scozia, in seguito a un contrasto durante una sessione di allenamento. Nonostante ciò, il giocatore ha provato a riprendersi rapidamente, ma è stato necessario prenderlo con cautela. Il racconto dell’infortunio di McTominay. L’incidente che ha messo ko McTominay è avvenuto giovedì, durante un allenamento. Il centrocampista scozzese ha subito un duro contrasto, che ha provocato un grave taglio alla caviglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Infortunio McTominay, Conte svela nuovi dettagli: “Scontro durissimo, si è aperto tutto”

