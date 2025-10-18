Infortunio Kean cresce l’ottimismo in casa Fiorentina | le ultime verso il Milan
. Il centravanti della Nazionale potrebbe strappare la convocazione Cresce l’ottimismo in casa Fiorentina per il recupero di Moise Kean. La decisione definitiva sulla sua convocazione per il big match di domenica sera a San Siro contro il Milan sarà presa soltanto dopo l’allenamento di rifinitura di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Infortunio Kean, parla il medico della Fiorentina: il punto con lo staff della Nazionale e l'esito degli esami - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio #Kean, parla il medico della Fiorentina: il punto con lo staff della Nazionale e l'esito degli esami - X Vai su X