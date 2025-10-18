Infortuni ora c’è anche Hojlund | un altro affaticamento muscolare nel Napoli McTominay colpo alla caviglia

Hojlund, un altro affaticamento muscolare nel Napoli. McTominay si ferma per un colpo alla caviglia È dura la stagione, lo sappiamo. Tanti gli infortuni, anche nel Napoli. C’è un altro affaticamento muscolare nell’elenco già lungo. Gli ultimi arrivati sono Scott McTominay e Rasmus Hojlund. McTominay trauma contusivo alla caviglia sinistra. Per Hojlund, invece, affaticamento muscolare alla coscia sinistra. L’ennesimo. Serie A, gli infortuni sono già 78. Il Napoli è leader. L’Inter, che ha giocato più di tutti, è la più virtuosa (Il Messaggero). Il Messaggero fa il punto sugli infortuni della Serie A in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Infortuni, ora c’è anche Hojlund: un altro affaticamento muscolare nel Napoli. McTominay, colpo alla caviglia

