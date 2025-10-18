Infortuni Milan Allegri | Ecco chi mancherà contro la Fiorentina Un recupero e un dubbio

A Milanello, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Fiorentina di domani sera a 'San Siro', il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati rossoneri dopo la sosta delle Nazionali. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Infortuni Milan. Allegri: “Ecco chi mancherà contro la Fiorentina”. Un recupero e un dubbio

Leggi anche questi approfondimenti

Milan stravolto rispetto all’ultima giornata contro la Juventus: gli infortuni costringono Allegri a pensare a quattro cambi, davanti con Leão c’è Loftus-Cheek anziché Giménez. Vi piace questa formazione? - facebook.com Vai su Facebook

Infortuni Pulisic e Rabiot, quali partite salteranno col Milan in Serie A e quando tornano #SkySport #SkySerieA #SerieA #Milan #Pulisic #Rabiot - X Vai su X

Infortuni Milan, Allegri conferma: fuori a lungo due titolarissimi. Annuncio su Leao - Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro la Fiorentina, valida per il settimo turno di Serie A ... Scrive msn.com

Infortunati Milan: in quattro fuori domani, uno da valutare. Saelemaekers disponibile - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa sugli infortunati del Milan: "Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic: difficilmente saranno ... Riporta milannews.it

Infortuni Milan, emergenza totale per Allegri: quante partite saltano Pulisic, Saelemaekers, Rabiot ed Estupinan - Una lista di assenti pesante: il Milan prepara la sfida contro la Fiorentina con l’infermeria piena e l’incertezza su più titolari. Da notiziemilan.it