Infortunati Juve chi non recupera per il Como | ufficiale l’elenco dei giocatori esclusi da Tudor per la trasferta del Senigallia

Infortunati Juve, Tudor ne esclude sei per la trasferta di domani: confermati i forfait di Bremer, Cabal, Milik, Miretti, Pinsoglio e Zhegrova. La sosta non è bastata a svuotare l’infermeria, anzi. La Juventus si prepara alla delicata trasferta di Como, in programma domani alle 12:30, con una lista di assenti lunga e pesante. Come previsto, sono ben sei i giocatori che non prenderanno parte alla sfida contro la squadra di Cesc Fabregas, costringendo Igor Tudor a fare ancora una volta di necessità virtù. Infortunati Juve: chi non ci sarà a Como. La lista degli indisponibili è davvero corposa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

