Influenza e virus respiratori al via sorveglianza | cambia definizione di caso i sintomi ‘spia’

(Adnkronos) – La stagione dell'influenza e dei virus respiratori entra nel vivo. E con ottobre e l'autunno che avanzano, parte anche la sorveglianza della rete RespiVirNet, coordinata dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con il ministero della Salute. La rete monitora l'andamento delle infezioni respiratorie sul territorio nazionale, avvalendosi del contributo di più attori, dai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giappone, dichiarata un’epidemia di influenza: troppi casi “fuori stagione” e i rischi per l’Europa Il virus H3N2 accelera la stagione influenzale: secondo gli esperti, viaggi, clima e scarsa immunità hanno anticipato la diffusione - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, virus e Covid: cosa ci aspetta questo autunno? Come distinguere i sintomi? E cosa fare per proteggersi ? Ne parliamo a #ObiettivoSalute Risveglio con l’epidemiologo Massimo Ciccozzi ? #influenza #Covid #prevenzione https://radio24.ilsol - X Vai su X

Influenza e virus respiratori, al via sorveglianza: cambia definizione di caso, i sintomi 'spia' - influenzali (Ili) ma infezioni respiratorie acute (Ari). Lo riporta adnkronos.com

Influenza, il Giappone dichiara l'epidemia nazionale: scuole chiuse e bambini in lockdown. Matteo Bassetti: «Può succedere in Italia» - Il numero di infezioni, oltre 6mila, è insolito per questo periodo dell'anno e potrebbe innescare epidemie ... Come scrive leggo.it

Virus respiratori e Covid, 8mila casi. Antinfluenzale, da lunedì 13 ottobre il via per tutti - Prime vaccinazioni ai più fragili, ora in campo ... ecodibergamo.it scrive