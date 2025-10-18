Indagini sul rogo della Mb a Camucia le prime ipotesi
Cortona (Arezzo), 18 ottobre 2025 – Proseguono le indagini per chiarire le cause del rogo che nella serata di venerdì 17 ottobre ha distrutto il magazzino della Mb, azienda di elettronica di Camucia. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un portacenere che si trovava all’esterno dello stabile, vicino a cartoni e materiale da imballaggio: da lì, secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere partite per poi estendersi rapidamente all’interno. Durante l’incendio sono sicuramente bruciate delle plastiche, e in tutta la zona si è avvertito per ore un odore acre e sgradevole, accompagnato da una colonna di fumo nero molto densa che si è alzata dal magazzino ed è rimasta visibile a grande distanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
