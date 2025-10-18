Incubo spray urticante al Podesti | raffica di malori evacuata tutta la scuola Caccia all' autore del gesto sconsiderato

Corriereadriatico.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Gli occhi che bruciano, la gola in fiamme e il respiro che si fa sempre più affannoso. Il panico, poi il fuggi fuggi da scuola. E una domanda: chi ha spruzzato lo spray al. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

incubo spray urticante al podesti raffica di malori evacuata tutta la scuola caccia all autore del gesto sconsiderato

© Corriereadriatico.it - Incubo spray urticante al Podesti: raffica di malori, evacuata tutta la scuola. Caccia all'autore del gesto sconsiderato

Leggi anche questi approfondimenti

incubo spray urticante podestiIncubo spray urticante al Podesti: raffica di malori, evacuata tutta la scuola. Caccia all'autore del gesto sconsiderato - ANCONA Gli occhi che bruciano, la gola in fiamme e il respiro che si fa sempre più affannoso. msn.com scrive

incubo spray urticante podestiFollia: spray urticante a scuola, venti studenti intossicati e istituto evacuato ad Ancona - Paura questa mattina al "Podesti Calzecchi Onesti" di Passo Varano. Secondo lanuovariviera.it

incubo spray urticante podestiSpray urticante a scuola. Le testimonianze: "Tossivano e gridavano, c’era chi non respirava. Usciti dalla finestra" - E’ suonato l’allarme antincendio ma non si capiva cosa stava succedendo "Una ragazza che soffre di epilessia ha avuto un mancamento: è stata soccorsa" ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incubo Spray Urticante Podesti