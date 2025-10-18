Incredibile in Belgio arbitro colpito partita sospesa il ds giustifica | il direttore di gara vuole fare il protagonista
Incredibile a Liegi, in Belgio. Ripetuti lanci di oggetti durante Standard-Anversa arbitro colpito, partita sospesa ed il ds dei padroni di casa Marc Wilmots accusa: « Noi giochiamo grande calcio ed il direttore di gara vuole fare il protagonista». Il match verrà completato tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre, a porte chiuse, evitando così al club il rischio di una sconfitta a tavolino dello Standad. Lo racconta il portale Sporza.be La partita e le interruzioni in Belgio. “A Sclessin, la passione spesso è travolgente, ma stavolta supera ogni limite. Lo Standard Liegi parte subito forte: dopo appena diciassette secondi, Rafiki Said porta avanti i Rouches con un gran destro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Belgio, i tifosi dello Standard Liegi lanciano un bicchiere contro l'arbitro che sospende la partita con l'Anversa