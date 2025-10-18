Incontro Trump – Zelensky no a fornitura Tomahawk

Trump ha incontrato Zelensky alla Casa Bianca. I due presidenti, in quel di Washington, hanno parlato ovviamente del conflitto tra Russia ed Ucraina. Il presidente ucraino era giunto negli Stati Uniti speranzoso su una fornitura generosa di missili Tomahawk. Il Tycoon per il momento ha frenao a riguardo temendo un’escalation del conflitto. Trump non concede i Tomahawk per il momento. La possibile fornitura di missili  Tomahawk all’Ucraina  è al momento congelata ma Washington spera che non ve ne sia bisogno: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendo alla  Casa Bianca  l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

