Incontro Trump-Zelenksy il tycoon frena Kiev | Stop alla guerra fermatevi dove siete Tomahawks? Escalation inutile servono anche a Usa

Trump invita Russia e Ucraina a fermarsi “dove sono” e rifiuta l’invio dei Tomahawk. Zelensky deluso, Putin si rafforza in vista dell’incontro di Budapest L'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omonimo ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto teso, hanno riferito dive. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Zelenksy, il tycoon frena Kiev: "Stop alla guerra, fermatevi dove siete. Tomahawks? Escalation inutile, servono anche a Usa"

"L'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto interessante e cordiale, ma gli ho detto, come ho caldamente suggerito al presidente Putin, che è ora di fermare le uccisioni e di raggiungere un accordo!" Lo scrive Donald Trump su Trut - facebook.com Vai su Facebook

Il mio intervento a Washington al Tic, poco prima dell’incontro Trump-Zelensky - X Vai su X

Incontro teso alla Casa Bianca, Trump duro con Zelensky: "La guerra in Ucraina può finire presto senza i Tomahawk" - "Vediamo cosa succede la prossima settimana", ha detto il presidente Usa, riferendosi al suo prossimo faccia a faccia con Vlad ... Si legge su msn.com

Zelensky vede Trump: il punto sui Tomahawk e il faccia a faccia con Putin - Russia: il presidente Zelensky incontra Trump a Washington. Si legge su newsmondo.it

Vertice negli Usa, Zelensky preme su Trump per i missili. Ma il tycoon: sarebbe un’escalation. E poi: «Kiev e Mosca si fermino. La Storia dirà chi vinto» - Il presidente ucraino si è congratulato per il cessate il fuoco in Medio Oriente e ha suggerito che i Tomahawk possano essere uno strumento di pressione per spingere Putin al tavolo negoziale, ... Secondo msn.com