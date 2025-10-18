Incontro Trump-Zelenksy il tycoon frena Kiev | Stop alla guerra fermatevi dove siete Tomahawks? Escalation inutile servono anche a Usa

Trump invita Russia e Ucraina a fermarsi “dove sono” e rifiuta l’invio dei Tomahawk. Zelensky deluso, Putin si rafforza in vista dell’incontro di Budapest L'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omonimo ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto teso, hanno riferito dive. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Incontro Trump-Zelenksy, il tycoon frena Kiev: "Stop alla guerra, fermatevi dove siete, Tomahawks? Escalation inutile, servono anche a Usa"

