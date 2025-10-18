Incontro teso Trump è stato duro Poi Zelensky ha chiamato gli alleati | i dietro le quinte del ' no' sui Tomahawk

Un incontro teso e "non facile", concluso "bruscamente" e divenuto in alcuni momenti persino "un po' emotivo". Due fonti informate descrivono così ad Axios il colloquio alla Casa Bianca tra Donlad Trump e Volodymyr Zelensky, la cui priorità numero uno era incassare il "sì" dagli Usa alla. 🔗 Leggi su Today.it

