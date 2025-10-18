Incontro teso con Zelensky Trump è stato duro

Un incontro “teso” in cui Donald Trump è stato “duro” nel dire chiaramente che al momento non è intenzionato a fornire, almeno per ora, i Tomahawks all’Ucraina Il presidente americano, dopo il colloquio telefonico con l’omologo russo Vladimir Putin, ha dichiarato che il capo del Cremlino “vuole che la guerra finisca”. Un nuovo vertice tra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Incontro “teso” con Zelensky, Trump è stato duro

