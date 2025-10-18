Incontro teso alla Casa Bianca Trump duro con Zelensky | La guerra in Ucraina può finire presto senza i Tomahawk

Un incontro "teso" in cui Donald Trump è stato "duro" nel dire chiaramente che al momento non è intenzionato a fornire, almeno per ora, i Tomahawks all'Ucraina. A descrivere il dietro le quinte del faccia a faccia fra Trump e Volodymyr Zelensky è Axios. L'incontro si è concluso bruscamente dopo due ore e mezza. "Penso che abbiamo finito. Vediamo cosa succede la prossima settimana", ha detto Trump,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incontro teso alla Casa Bianca, Trump duro con Zelensky: "La guerra in Ucraina può finire presto senza i Tomahawk"

