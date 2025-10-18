Incontro teso alla Casa Bianca | e Trump non concede i Tomahawk a Zelensky

L’atteso incontro alla Casa Bianca tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente statunitense Donald Trump non ha prodotto i risultati sperati per Kiev. Zelensky, che aveva puntato sull’ottenimento dei missili Tomahawk a lungo raggio per colpire obiettivi strategici in Russia, è tornato a mani vuote, complice una telefonata tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin avvenuta il giorno prima. Lo riporta il New York Times, delineando un quadro di aspettative infrante per l’Ucraina. Zelensky aveva preparato il terreno con cura per la sua visita di venerdì. Nei giorni precedenti, aveva insistito sulla necessità dei Tomahawk per rafforzare la posizione ucraina nel conflitto, contattando Trump nel fine settimana e inviando a Washington i suoi più stretti collaboratori per incontrare i produttori delle armi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Incontro teso alla Casa Bianca”: e Trump non concede i Tomahawk a Zelensky

