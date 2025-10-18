Incontro Putin-Donald Ue | I Paesi possono autorizzare corridoio aereo per lo zar

Ildifforme.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro due settimane Vladimir Putin e Donald Trump si incontreranno in quel di Budapest. Il che significa che lo zar dovrà uscire dal Cremlino, lasciare la Patria e sorvolare i Paesi europei per raggiungere l’Ungheria. Uno spostamento che richiede la sua precisa e chirurgica organizzazione pensata in ogni minimo dettaglio. L’Unione europea intanto fa sapere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

incontro putin donald ue i paesi possono autorizzare corridoio aereo per lo zar

© Ildifforme.it - Incontro Putin-Donald, Ue: “I Paesi possono autorizzare corridoio aereo per lo zar”

News recenti che potrebbero piacerti

Trump e Putin si incontreranno a Budapest. Per l’UE è il momento del realismo - La portavoce della Commissione: "Le sanzioni riguardano solo i loro beni" ... Secondo eunews.it

incontro putin donald ueUe, 'i Paesi possono autorizzare un corridoio aereo per Putin' - "I Paesi membri possono concedere deroghe individuali alla chiusura dello spazio aereo europeo" nei confronti della Russia: spetta ai governi nazionali "autorizzare tali eccezioni". Lo riporta msn.com

incontro putin donald ueTrump sente Putin: «Ci incontreremo a Budapest». Lo Zar: «Relazioni a rischio con invio Tomahawk». Zelensky a Washington - Putin il giorno prima dell'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Usa e il leader ucraino Zelensky che chiede a Washington la fornitura di missili a ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro Putin Donald Ue