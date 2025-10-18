Incidenti sul lavoro in Italia un morto ogni 8 ore | Fermiamo questa strage I dati in provincia di Livorno

I numeri sono sempre più preoccupanti. E purtroppo riguardano anche il nostro territorio, Livorno: 1.632 malattie professionali denunciate nel corso del 2025 - tra gennaio e agosto - (+6,35 rispetto al 2024), 2.950 (-1,2% rispetto al 2024) infortuni totali e, dato drammatico, 7 infortuni mortali. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

