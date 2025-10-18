Incidenti stradali +31% di morti in un solo anno | Ferrara è la peggiore in Emilia
Strade sempre più di sangue. E Ferrara è la peggiore in Emilia. Se si divide in due la regione – ovvero Emilia da un lato e Romagna dall’altro – la nostra provincia conquista la non invidiabile maglia nera di realtà in cui i morti sull’asfalto - tra il 2023 e il 2024 - sono in netta crescita. Al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
