Incidente tra due bici e un’auto sulla Regina a Moltrasio | paura per due ciclisti

Quicomo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura nella tarda mattinata di sabato 18 ottobre a Moltrasio, lungo la Statale Regina, per un incidente che, secondo le primissime informazioni pervenute, avrebbe visto coinvolte due biciclette e un’auto. L’allarme è scattato intorno alle 11:07 con codice rosso, poi fortunatamente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

