Incidente tra auto e moto | bambina di 11 e uomo di 51 anni in ospedale

Monzatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di 11 anni assieme a un uomo di 51 anni sono finiti in ospedale a causa di un incidente stradale tra una moto e un’auto, avvenuto a Monza in via Monta Bianco. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto la polizia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incidente auto moto bambinaIncidente tra auto e moto a Uboldo: ferito un 31enne nello scontro in via IV Novembre - Lo scontro ha causato rallentamenti lungo un tratto della statale 527, una delle principali arterie di collegamento del paese (foto d'archivio) ... Scrive laprovinciadivarese.it

incidente auto moto bambinaIncidente in Largo Caleotto, sei persone coinvolte - Tra loro anche due bambini di 10 e 12 anni e una ragazzina di 15, oltre a tre adulti: due uomini di 32 e 45 anni e ... Da leccotoday.it

incidente auto moto bambinaIncidente tra un'auto e una moto a Sona, muore un centauro di 56 anni - Ad avere la peggio è stato il motociclista di 56 anni originario ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Auto Moto Bambina