Incidente tra auto e moto | bambina di 11 e uomo di 51 anni in ospedale

Una bambina di 11 anni assieme a un uomo di 51 anni sono finiti in ospedale a causa di un incidente stradale tra una moto e un’auto, avvenuto a Monza in via Monta Bianco. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto la polizia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

