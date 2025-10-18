Incidente tra Atena Lucana e San Pietro al Tanagro | 5 feriti
Tensione, nel pomeriggio, nel Vallo di Diano:si è verificato in un incidente tra San Pietro al Tanagro ad Atena Lucana. Cinque in tutto, i feriti, condotti in ospedale dai sanitari del 118.L'interventoSul posto, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso. Si indaga, dunque. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
UnoTv Web. . Il silenzio davanti alla Chiesa di San Michele Arcangelo di Atena Lucana Scalo, l’unico a parlare nel corso del funerale per l’ultimo saluto a Nicola Pio Spolzino, il 16enne deceduto a causa di un incidente stradale. Una famiglia affranta dal dolor - facebook.com Vai su Facebook
Cinghiale provoca un incidente stradale lungo la Statale 598 ad Atena Lucana https://ondanews.it/cinghiale-provoca-un-incidente-stradale-lungo-la-statale-598-ad-atena-lucana/… - X Vai su X
Domani l’ultimo saluto a Nicola Pio Spolzino: il 16enne vittima dell’incidente a Sala Consilina - 30, nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Atena Lucana, i funerali di Nicola Pio Spolzino, il giovane di 16 anni tragicamente scomparso in seguito a un incidente ... Riporta infocilento.it
Auto si ribalta, ferito un ragazzo di Atena Lucana - Un altro incidente si è registrato questa notte nel Vallo di Diano, oltre a quello mortale a Silla di Sassano. Lo riporta ilmattino.it
Incidente Atena Lucana, scontro frontale tra due auto sulla Ss19: feriti numerosi giovani - Grave scontro frontale questa mattina tra due auto. Scrive ilmattino.it