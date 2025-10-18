Incidente sull' A16 nell' Avellinese | muore 62enne di Altamura la moglie in gravi condizioni
Un uomo di 62 anni originario di Altamura è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A16, nelle vicinanze del casello di Grottaminarda, in provincia di Avellino.L'uomo, secondo quanto riporta AvellinoToday, viaggiava in direzione Napoli per raggiungere i suoi parenti. In. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ancora sangue misto alla pioggia sull’asfalto di Osimo (Ancona. Dopo l’incidente sulla Ss16 che lo scorso 1 ottobre ha ridotto in coma il 25enne Nicolò Bucciarelli, un altro drammatico schianto è costato ieri la vita al 14enne anconetano Tommaso Bruciaferri. - facebook.com Vai su Facebook
Ritardi sulle linee QEX e 30 a causa di un incidente sull'asse mediano che si ripercuote su viale Marconi, Stiamo lavorando per ripristinare le frequenze. - X Vai su X
Terribile incidente sull'A16, muore un giovane albanese - Canosa vicino all'uscita di Grottaminarda, è morto nella notte un giovane albanese di 28 anni, schiacciato dalle lamiere del suo veicolo, sono ancora da ... Si legge su it.blastingnews.com