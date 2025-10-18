Incidente sull' A16 nell' Avellinese | muore 62enne di Altamura la moglie in gravi condizioni

Baritoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 62 anni originario di Altamura è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A16, nelle vicinanze del casello di Grottaminarda, in provincia di Avellino.L'uomo, secondo quanto riporta AvellinoToday, viaggiava in direzione Napoli per raggiungere i suoi parenti. In. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Terribile incidente sull'A16, muore un giovane albanese - Canosa vicino all'uscita di Grottaminarda, è morto nella notte un giovane albanese di 28 anni, schiacciato dalle lamiere del suo veicolo, sono ancora da ... Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Sull A16 Nell