Incidente sul lavoro nel cantiere Torino Expo operaio schiacciato da una rete metallica | morto 42enne

Ennesima tragedia sul lavoro. Nella mattina di oggi, sabato 18 ottobre, un operaio di 42 anni è morto schiacciato da reti metalliche durante le operazioni di movimentazione con una gru. L’incidente è avvenuto nel cantiere di Torino Expo, lungo corso Massimo D’Azeglio. Come riporta La Stampa, l’infortunio si è verificato nella parte di cantiere in appalto alla ditta Cobar di Altamura. Andy Mwachoko, questo il nome della vittima, stava movimentando una pesante maglia metallica quando uno dei ganci di sostegno ha ceduto: l’operaio è stato investito dal carico. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, l’uomo era in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni riportate: inutili le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

