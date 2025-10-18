Incidente sul lavoro a Torino Esposizioni | muore un operaio di 41 anni
- In aggiornamento - Tragedia sul lavoro a Torino questa mattina nel maxi cantiere di Torino Esposizioni, in corso Massimo d’Azeglio 17, uno dei più importanti della città. Un operaio di 41 anni ha perso la vita poco prima delle 8 a seguito di un incidente. Nonostante i tempestivi interventi dei medici del 118, che hanno tentato la rianimazione, ogni tentativo è risultato vano. L'incidente è avvenuto nella parte del cantiere che si affaccia lungo viale Boiardo. Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Asl per eseguire i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
