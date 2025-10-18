Incidente stradale in Kenya | morto il 41enne lodigiano Severino Zuncheddu
Lodi, 18 ottobre 2025 – Un turista italiano quarantunenne, Severino Zuncheddu originario di Lodi, è morto questa notte in un incidente stradale sulla costa del Kenya. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, Zuncheddu, che era solito trascorrere diversi mesi in Kenya, era da solo al volante di un'automobile tra le località turistiche di Watamu e Kilifi e sarebbe rimasto coinvolto in un frontale con un cami on, per dinamiche ancora da confermare. L' Ambasciata d'Italia in Kenya, anche tramite il console onorario di Malindi, si è allertata per occuparsi del connazionale defunto. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incidente stradale questa mattina sulla SP Lanciano-Atessa. Spavento per 35enne all'ottavo mese di gravidanza, portata in ospedale a Lanciano per accertamenti. Sul posto la Polizia locale per i rilievi di legge. - facebook.com Vai su Facebook
In caso di incidente stradale con #animali selvatici è possibile segnalare il sinistro alla Regione Piemonte con la piattaforma Nembo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-caccia-sinistri-stradali-fauna-selvatica-nembo… - X Vai su X
Incidente stradale in Kenya: morto il 41enne lodigiano Severino Zuncheddu - Lodi, 18 ottobre 2025 – Un turista italiano quarantunenne, Severino Zuncheddu originario di Lodi, è morto questa notte in un incidente stradale sulla costa del Kenya. Si legge su msn.com
Turista italiano muore in un incidente stradale in Kenya, Severino Zuncheddu aveva 41 anni: «Trascorreva vari mesi nel paese» - Un turista italiano, Severino Zuncheddu, originario di Lodi, è morto in un incidente stradale sulla costa del Kenya. Come scrive msn.com
Turista italiano muore in incidente stradale in Kenya - Un 41enne italiano, Severino Zuncheddu, originario di Lodi, è morto in un incidente stradale sulla costa del Kenya. Segnala msn.com