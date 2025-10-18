Incidente stradale in Kenya | morto il 41enne lodigiano Severino Zuncheddu

Lodi, 18 ottobre 2025 – Un turista italiano quarantunenne, Severino Zuncheddu originario di Lodi, è morto questa notte in un incidente stradale sulla costa del Kenya. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, Zuncheddu, che era solito trascorrere diversi mesi in Kenya, era da solo al volante di un'automobile tra le località turistiche di Watamu e Kilifi e sarebbe rimasto coinvolto in un frontale con un cami on, per dinamiche ancora da confermare. L' Ambasciata d'Italia in Kenya, anche tramite il console onorario di Malindi, si è allertata per occuparsi del connazionale defunto. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

