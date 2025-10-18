Incidente stradale a Perosa Argentina | auto ribaltata in mezzo alla provinciale conducente ferito

Torinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale intorno alle 9:30 di questa mattina, 18 ottobre, a Perosa Argentina. Il conducente di una Alfa Romeo Tonale ha perso il controllo mentre viaggiava lungo la strada del colle di Sestriere e ha urtato il guardrail. L’auto, poco dopo, si è ribaltata, fermandosi in mezzo alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

