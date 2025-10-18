Incidente stradale a Perosa Argentina | auto ribaltata in mezzo alla provinciale conducente ferito

Incidente stradale intorno alle 9:30 di questa mattina, 18 ottobre, a Perosa Argentina. Il conducente di una Alfa Romeo Tonale ha perso il controllo mentre viaggiava lungo la strada del colle di Sestriere e ha urtato il guardrail. L’auto, poco dopo, si è ribaltata, fermandosi in mezzo alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Incidente stradale questa mattina sulla SP Lanciano-Atessa. Spavento per 35enne all'ottavo mese di gravidanza, portata in ospedale a Lanciano per accertamenti. Sul posto la Polizia locale per i rilievi di legge. - facebook.com Vai su Facebook

In caso di incidente stradale con #animali selvatici è possibile segnalare il sinistro alla Regione Piemonte con la piattaforma Nembo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-caccia-sinistri-stradali-fauna-selvatica-nembo… - X Vai su X

Perosa Argentina: urta il guard rail e poi cappotta sulla Provinciale, ferito automobilista - È rimasto ferito in modo lieve il conducente dell'Alfa Romeo Tonale che questa mattina, intorno alle 9,30, ha perso il controllo della propria vettura nei pressi di Brandoneugna, a Perosa Argentina. Da ecodelchisone.it