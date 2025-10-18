Incidente mortale sull’A16 | muore un uomo di Altamura grave la moglie
Un viaggio familiare si è trasformato in una tragedia sulla A16, in direzione Napoli. Una coppia di Altamura, in provincia di Bari — lui 62 anni, lei 53 — era partita per raggiungere i parenti di lui, con l’intento di festeggiare il compleanno del padre anziano. Non è mai arrivata a destinazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
