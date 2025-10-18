Incidente mortale a Policastro | centauro si scontra con il mezzo agricolo condotto dal padre e perde la vita

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sangue sull'asfalto, poco dopo le 13 di oggi, a Policastro Bussentino: un 29enne alla guida di una moto, per cause da accertare, si è scontrato con un mezzo agricolo condotto da suo padre, perdendo la vita. Inutili, purtroppo, i tentativi dei sanitari del 118 di salvare la vita del centauro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

incidente mortale policastro centauroIncidente mortale a Policastro Bussentino: muore 23enne del posto - Un incidente mortale si è verificato intorno alle ore 13:00 a Policastro Bussentino, in località Pantano. Riporta infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mortale Policastro Centauro