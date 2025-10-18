Incidente lungo la Statale 36 soccorso 47enne

Leccotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro incidente lungo la Statale 36. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza - sono dovuti intervenire nella serata di ieri all'altezza dell'ingresso di Molteno lungo la carreggiata in direzione sud, per prestare aiuto a un uomo di 47 anni rimasto ferito a seguito dello schianto tra. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incidente lungo statale 36Schianto in zona area di servizio lungo la Statale 36. Soccorsi in azione - 30 di martedì 14 ottobre in direzione sud (Lecco) e ha visto un'auto uscire di st ... Da leccotoday.it

Statale 36, incidente tra auto e moto: 35enne trasferito in ospedale - Nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre, i soccorsi sono dovuto intervenire d'urgenza per prestare aiuto a un uomo di 35 anni rimasto ferito dopo lo schianto ... Riporta leccotoday.it

incidente lungo statale 36SS36, incidente tra Suello e Civate, code verso Lecco - Code lungo la Statale 36 in direzione Lecco nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 ottobre, a causa di un incidente stradale ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lungo Statale 36