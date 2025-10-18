Incidente in A1 | due feriti trasportati all’ospedale di Arezzo

È stato attivato alle ore 17:50 l’intervento del 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente avvenuto sull’autostrada A1 al chilometro 368, in direzione nord. Due uomini, di 55 e 22 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Arezzo con codice 2, che indica condizioni di media gravità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente l’ambulanza infermierizzata proveniente da Monte San Savino e l’ambulanza di base della Croce Bianca di Arezzo. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione del traffico veicolare lungo il tratto autostradale interessato. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente in A1: due feriti trasportati all’ospedale di Arezzo

