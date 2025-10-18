Incidente gravissimo a Fino Mornasco | motociclista trasportato in elisoccorso

Paura nel pomeriggio di sabato 18 ottobre 2025 a Fino Mornasco. Intorno alle 16.40, in via Giuseppe Garibaldi, un motociclista è caduto rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. In pochi minuti sono arrivati i soccorsi: un’ambulanza della Croce Rossa di Grandate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

